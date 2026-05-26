とちぎテレビ 車から降りてきた車椅子の男性。 助けを借りて、向かった先は獨協医科大学病院です。 検査のためです。 ＡＬＳ・筋萎縮性側索硬化症と闘う鈴木諭さん５０歳です。 のどの筋肉が衰え、今はほとんど声を出すことができません。 調理師だった鈴木さんは８年前の２０１８年、一人娘の幼稚園の運動会で異変が起きました。 左足がもつれて、１０メートル走ることができなかったのです。 徐