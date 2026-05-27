帰宅した夫に猫たちが群がる“儀式”がSNSで話題を集めている。【映像】愛猫が背中に乗る帰宅後の儀式（実際の様子）投稿したのは、5匹の猫の飼い主（@ccchisa76）。投稿主の夫が帰宅後、猫たちが群がる儀式の様子を撮影し、Xに投稿した。この儀式は約10分間、ほぼ毎日行われているという。夫が床で四つん這いになるとミルコくん（10歳）が背中に乗り、両脇にはうしおくん（13歳）とくうくん（2歳）が寄り添う、熱烈なお出迎