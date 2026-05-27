鹿児島県では、27日夕方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、警戒が必要です。活発な梅雨前線が停滞している九州南部では、発達した雨雲がかかっていて、鹿児島の南大隅町佐多では1時間に73ミリの非常に激しい雨を観測しました。奄美地方を含む鹿児島県では、このあとも、1時間に50ミリの非常に激しい雨の降る所がありそうです。気象庁は、27日夕方にかけて、線状降水帯