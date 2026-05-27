NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月26日、ブログを更新。声優の大塚明夫さんからのヒントをきっかけにサインハンコとお名前シールを作成したことを報告しました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「昔のサインからこんなことが出来るなんて」サインハンコとお名前シールを作成で前向きな一歩【ニャンちゅ