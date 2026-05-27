日本豆乳協会調べによる今年1〜3月の豆乳類全体の生産量は、前年同期比114.2％の10万8106㎘となった。品目別では、「豆乳（無調整）」は125.4％の4万274㎘、「調製豆乳」は107.9％の4万8533㎘、「果汁入り豆乳飲料」は114.3％の4066㎘、コーヒーや紅茶などの「フレーバー系豆乳飲料（その他）」は111.6％の1万1495㎘と全品目が前年を上回り、業務用の「その他」も102.0％の3738㎘だった。