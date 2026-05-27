LGBTQ+プライド運動の世界的な象徴として知られる、ニューヨークのバー「ストーンウォール・イン」の公式ビールとして2017年に誕生した「The Stonewall Inn IPA」。米国を代表するクラフトビールメーカーであるブルックリン・ブルワリー社が展開する同品を、キリンビールが数量限定発売した。ブルックリン・ブルワリーがかねてより大切にしてきた、多様性を尊重し、ありのままの姿を受け入れる精神を体現したクラフトビール。