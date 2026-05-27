要注意！雨の日のお散歩のリスク 濡れて汚れる 雨の日のお散歩で最も気になるのは、何と言っても「濡れる」ことでしょう。カッパを着ていようと靴を履いていようと、全く濡れずに帰ってくることは不可能です。 降ってくる雨に当たるだけならまだ良いですが、歩いていて跳ね返った泥水や車の飛沫を浴びたりすると更にストレスは倍増します。シャンプーをしてまもなくの場合は、また洗わなければいけないというガ