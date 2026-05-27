チリ豚肉業界の幹部らがこのほど来日し、5月18日に都内で関係者向けのセミナーを実施。チリ産豚肉の対日輸出拡大に向けてアピールした。この日行われた会見で、チリ豚肉輸出協会（チリカルネ）のホアン・カルロス・ドミンゲス会長は「日本に豚肉の輸出を開始して26年になる。この間にパートナーの皆さまと力強い関係性を構築してきた。日本は非常に重要なマーケットであり、毎年パートナーと最新の状況やアイデアについて意見