阿部慎之助前監督は辞任会見で涙を流し、反省の姿勢を示した（C）産経新聞社巨人は交流戦初戦となった5月26日のソフトバンク戦（東京ドーム）に3−8と敗れ5連敗。阿部慎之助監督の辞任を受けて、指揮を執ることが決まった橋上秀樹監督代行初戦を白星で飾ることはできなかった。 【関連記事】もし巨人がドラ1で「竹丸一本釣り」をしなかったら今頃は…スカウト部、土壇場の決断即戦力を見極め打線は相手先発、大津亮介を打ち