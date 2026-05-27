農林水産省が発表したいまの“お手頃野菜”について、北海道では実際にどうなのか取材しました。農林水産省が１５品目の指定野菜の価格や値動きをもとに毎週発表している「今週のお手頃野菜」。５月２２日発表の“超・お買い得野菜”は「ばれいしょ」と「タマネギ」で、ばれいしょは平年と比べて７３％の価格で１キロあたり１５３円、タマネギは平年と比べて６９％の価格で１キロあたり１０３円となっています。これらの野菜が実際