All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：新田真剣佑／57票彫りの深い端正な顔立ちで知られる新田真剣佑さんが2位にランクイン。スッと通った高い鼻筋と、シャープなフェイスラインが生み出す横顔は、まさに「彫