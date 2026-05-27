水分をとるタイミングや量を意識していますか？喉の渇きに気づく前に水分補給をしないと、気づかぬうちに脱水状態となり、体調を崩してしまうことがあります。特に、ダイエット中で食事量が減っている方や、運動習慣がある方は注意が必要です。脱水状態になると、特に暑い時期は熱中症のリスクにもつながってしまいます。今回は熱中症予防にも役立つ、脱水を防ぐための水分補給のポイントを紹介します。【関連記事】今さら聞けな