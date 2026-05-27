女性アイドルグループ・ドレスコードの公式X（旧Twitter）アカウントは5月25日、投稿を更新。新メンバーの月野あのんさんに「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」といった声が寄せられています。【写真】「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」「ミイヒの妹のあのんちゃん?!」同アカウントは、新メンバーである月野さんの情報を解禁。担当カラーの黄色を基調とした衣装に身を包んだアーティスト写真も