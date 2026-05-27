沖縄県の米軍嘉手納基地で、パラシュート降下訓練をする兵士＝27日午前米軍は27日、沖縄県嘉手納町などにある嘉手納基地でパラシュート降下訓練を実施した。訓練場所として日米が合意している伊江島補助飛行場（同県伊江村）の運用を2025年12月に再開して以降、例外と位置付けたはずの嘉手納での訓練は4回目。県は中止を強く求めていた。時折強い風が吹く中、午前10時過ぎから複数回にわたって、米軍機から兵士が次々と飛び出