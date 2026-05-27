ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の新情報が発表された。シリーズ一作目となる『ドラゴンクエスト』の開発資料・原画・楽譜の展示に関する情報と、販売予定のオリジナルグッズの詳細が発表された。【写真】美味そう！『ドラクエ』コラボのうまい棒公開された販売グッズ全種類ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』は、見て、