4月20日、試合前にロッキーズ・菅野（右）とあいさつを交わすドジャース・大谷＝デンバー（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が27日午後7時10分（日本時間28日午前11時10分）開始の敵地でのドジャース戦に決まった。26日、球団が発表した。大谷翔平との投げ合いとなり、菅野は「楽しみ。できることなら勝ちたい」と意気込んだ。大谷がメジャーで先発として日本投手と投げ合うのは初めて。