◇ナ・リーグカブス1―12パイレーツ（2026年5月26日ピッツバーグ）カブス・鈴木誠也外野手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場。3打数無安打に終わり、1―12で敗れたチームは4年ぶりの10連敗を喫した。カブスが所属するナ・リーグ中地区は、両リーグで唯一、全5チームが勝率5割を超えており、ハイレベルなペナントレースを戦っている。試合前の時点で29勝25敗で3位だったカブ