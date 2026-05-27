お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が50歳の誕生日となる27日、初著書『津田日記』を新潮社から発売した。『津田日記』は、“ゴイゴイスー”な2025年に、津田が一日も欠かさず綴った日記となっている。下心も悪口も喜びも悲しみも、感情むき出しで人間くささを見せている。【表紙カット】津田の顔面！インパクトのある初著書の表紙『津田日記』のカバー前面には津田さんの顔が掲載。パワーあふれるデザインとなった。裏面は津田の