政府のインテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法は２７日午後の参院本会議で、自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決、成立した。立憲民主党は反対した。首相を議長に関係閣僚で構成する同会議の下に「国家情報局」を今夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となる。同会議は、安全保障やテロなどに関わる重要情報や、外国勢力による情報活動への対処に関する