ツインズ戦の8回、19号2ランを放つホワイトソックス・村上＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグは26日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はシカゴでのツインズ戦に「2番・一塁」で出場し、八回に19号2ランを放つなど5打数1安打2打点だった。西田は「9番・右翼」で八回に村上の一発につながる左前打を打ち、4打数1安打でメジャー昇格から2試合連続安打。試合は延長十一回、3―5で負けた。ブルージェイズの岡本はマー