日本テレビ系の情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）元リポーターでフリーアナウンサーの中島彩（33）が、27日までに自身のXを更新。女性アナとして異例となるNPB1軍実況を行ったことについて、反省の思いと感謝を伝えた。昨年開催されたDAZNによるスポーツ実況者オーディション「THE ANNOUNCER」で初代グランプリに輝き、NPB1軍実況の座を勝ち取った中島アナ。5カ月間、育児と仕事を両立させて準備を進め、24