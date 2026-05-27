俳優の姜暢雄（47）が、27日までに自身のXを更新。26日に巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（50）についてつづった。前監督は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。暴行を受けた長女が児童相談所に通報した。26日午前0時過ぎ、調べを受けた渋谷署から釈放され、任