27日の参議院内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議され、立憲民主党の塩村あやか議員が自身が尾行された経験をもとに民主的統制のあり方について疑問を投げかけた。【映像】塩村議員「3カ月尾行されたのは私ですよ」発言の瞬間（実際の様子）塩村議員は「政府は国家情報会議には閣僚が参加することなどを民主的統制の根拠の一つとして説明しています。しかし政治家が参加していること自体をもって情報権限に対する民主的統