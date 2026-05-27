巨人の阿部慎之助前監督（47）の「復帰を願う会」のアカウントがX上に立ち上げられた。オンライン署名が、26日にオンライン署名サイト「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」に立ち上がっている。設立目的として「阿部慎之助氏の監督復帰を願い、署名活動を行っています。『もう一度ユニフォーム姿を見たい』そんなファンの声を、節度を持って球団へ届けることを目的としています」と説明。「再びユニフォーム姿でチームを率