お笑いタレントのスマイリーキクチが２７日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。対話型生成ＡＩサービスＣｈａｔＧＰＴの接し方について持論を展開した。学校などで講演を行っているキクチは「学校に行くとチャットＧＰＴに相談するという生徒さんが多い」と明かした。続けて「チャッピーは否定しないし、的確なアドバイスも、耳障りの良い言葉もかけてくれる」と自身の印象をつづった上で「ただコトの顛末までは考えてくれ