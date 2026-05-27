モプーはヘンダこの記事の画像を見る普通と違う。変わっている。これらが必ずしも「いじめ」のような言動に繋がるとは限りませんが、現実問題として、少数派が他人に奇異の目を向けられるのもまた事実。筆者も幼少期から「変わってる」と言われ続けてきた人間なので、相手に悪意がなくともその無自覚な視線や言葉が自身に影響を与える感覚は幾度となく感じてきました。『モプーはヘンダ』（伊藤亜和：作、出口か