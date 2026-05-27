交際相手や婚約者に大きなローンが残っていると聞くと、将来の生活に影響がないか不安になるものです。特に、家族経営のアパートに関するローンで「自分は名義を貸しただけ」と説明された場合、本当に本人が返済しなければならないのか、判断に迷う人も多いでしょう。 家族の事情が関係していると、本人にも詳しい経緯を聞きづらく、結婚後の家計や住宅ローンへの影響も気になります。本記事では、