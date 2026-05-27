ブレーブスは２６日（日本時間２７日）に通算２１８本塁打の強打者でヤクルトでも活躍したボブ・ホーナー氏が死去したと発表した。６８歳だった。ホーナー氏は１９７８年のドラフトで全体１位指名でブレーブスに入団。マイナーリーグを経ず６月１６日にデビューし、８９試合で２３本塁打を放って新人王に輝いた。８６年７月６日のエクスポズ（現ナショナルズ）戦で１試合４本塁打を達成。８７年５月にヤクルト入りし、初出場