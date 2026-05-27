SEVENTEENがデビュー11周年を迎え、ユネスコ韓国委員会に寄付を行い、善良な影響力を広げた。5月26日、ユネスコ韓国委員会は、SEVENTEENがデビュー11周年を記念して寄付金を伝達したことを明らかにした。【写真】SEVENTEENの中国メンが証明した“13人の絆”正確な金額は公開されておらず、支援金はラオスの中等教育進学奨学金事業に使用される予定だ。SEVENTEENは2022年から同事業を継続的に支援している。この事業は、地域学習セ