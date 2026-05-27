テレビ朝日系のバラエティ番組『あのちゃんねる』での“嫌いな芸能人発言”をきっかけに同番組を“降板する”と宣言するまでの事態に発展しているあの（年齢非公表）。従来バラエティ番組で親しまれてきた”攻めた企画“のあり方も問われている。発端となったのは『あのちゃんねる』の5月18日放送回。番組側から「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と投げかけられ、あのは「鈴木紗理奈！」と答えたのだ。すると鈴木紗理奈（48）本