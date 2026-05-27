ZEROBASEONE（ZB1）のパク・ゴヌクが、音楽授賞式『第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）』のMCに抜擢された。ソウル歌謡大賞組織委員会は5月27日、「ZEROBASEONEのパク・ゴヌクが『第35回ソウル歌謡大賞』のMCに合流した」と発表した。【注目】ATEEZ、ALD1も！「ソウル歌謡大賞」豪華ラインナップパク・ゴヌクは2023年に放送されたMnetのオーディション番組『BOYS PLANET』に出演し注目を集めた。当時からラップ、ダンス、