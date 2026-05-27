全国の「ほっともっと」2,423店舗で6月3日、昨年好評だった“新のり弁”「アジフライのりタル弁当」が復活する。あわせて、新商品「アジフライ＆しょうが焼き弁当」も発売する。販売ラインアップは、「アジフライのりタル弁当」が税込550円から、「アジフライ＆しょうが焼き弁当」が税込670円から。さらに、単品惣菜「アジフライ」（税込180円）も販売する。アジフライのりタル弁当〈昨年好評の“新のり弁”が再登場〉昨年、期間限