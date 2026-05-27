【モデルプレス＝2026/05/27】SUPER EIGHTが、8月5日にEP『ダンダーラ』を発売することが決定。併せて、タワーレコードカフェとのコラボカフェの開催も発表された。【写真】SUPER EIGHT、“全身バニラ色”スーツ姿「品の良さが出てしまった」◆SUPER EIGHT、EP「ダンダーラ」リリース決定今作は、来たる令和8年8月8日の“超八（スーパーエイト）の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER