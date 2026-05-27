衝撃価格だ。元JEWELRYイ・ジヒョンのセカンドキャリアが注目を集めている。【画像】バツ2のイ・ジヒョン「世の中にいい男はいない。でも…」イ・ジヒョンはこのほど自身のSNSを更新。「価格に関する問い合わせを本当にたくさんいただいた」として、自身が経営するヘアサロンの詳細な料金表を公開した。公開された内容は、カットが9000ウォン（約950円）、パーマが39000ウォン（約4100円）、そしてデジタルパーマやカラーも49000ウ