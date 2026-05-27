不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、5月25日、人気イベント「サンリオフェス2026」とのコラボ商品「SANRIO FES milkyサンデー」を発売した。サンリオキャラクターズをイメージしたゼリーやプリンにソフトクリームを合わせたもので、全10種類。ポムポムプリンやハローキティ、シナモロールなどをモチーフにした。価格は各税込600円。横浜「MARK IS みなとみらい店」と「横浜ワールドポーターズ店」の2店舗限定で