たとえ相手が同じでも、恋人と夫婦では相手に求めるものは変わってきます。彼氏が内心で「結婚してからはちょっと…」と思っている彼女の欠点もあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「彼氏が『結婚したらココは直してほしいな…』と思っていること」をご紹介します。【１】酔って周囲に迷惑をかける「酒癖の悪さ」「奥さんが酒乱だと自分が恥ずかしい」（２０代男性）など、身内の醜態を自分の