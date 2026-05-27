旧土庄町役場 国土交通省四国地方整備局は5月22日、民間と自治体が連携して取り組む基盤整備推進支援事業の2026年度第1回配分として、香川県土庄町の「まちなか道の駅」の整備への支援が決まったと発表しました。 場所は土庄港から近い旧土庄町役場の跡地で、本館と別館を建設します。本館には農産物の直売場と飲食施設、別館には情報発信スペース、休憩所、トイレを設置する計画です。 地元農協による直売市を開