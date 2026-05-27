女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・松本かれんが２６日までにＳＮＳを更新し、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつとの衝撃ツーショットを公開した。「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会見てね」とつづり、安藤なつに片手で天井近くまで持ち上げられピースする写真を披露。この投稿に「いくらまつかれが軽いとはいえすごい笑笑」「かれんたんに重さはないもんね」「りくりゅうみたい」と驚きの声が