◆米大リーグブルージェイズ８―１マーリンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のマーリンズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、１６日ぶりの適時打を放った。４打数１安打１打点２三振１死球で打率は２割１分５厘になった。８―１で勝ち、連敗は２で止まった。岡本は初回１死一、二塁の第１打席は、マ軍先発アルカンタラのスライダーで空