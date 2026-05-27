日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。１０番は堂安律が背負い、ケガで欠場となった三笘が背負ってきた７番は川崎時代の後輩でもある田中碧が継承する。久保建英は８番、最年少の後藤啓介が９番を付ける。背番号は以下の通り。▼ＧＫ２３早川友基（鹿島）１２大迫敬介（広島）１鈴木彩艶（パルマ）▼ＤＦ５長友佑都（ＦＣ東京）３