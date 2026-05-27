あなたは読めますか？突然ですが、「敷衍」という漢字読めますか？論説や解説書などで見かける言葉ですが、日常的にはあまり馴染みがない難読漢字かもしれません。気になる正解は……「ふえん」でした！敷衍は、ある事柄の意味や趣旨を、詳しく説明したり押し広げたりすることを意味します。もともと「敷」も「衍」も「のべる」「広がる」という意味を持っており、言葉を尽くして分かりやすく展開させる際に使われる表現です。具体