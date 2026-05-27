あなたは読めますか？突然ですが、「準える」という漢字読めますか？文学的な表現や、何かを説明する際の見立てとして使われる言葉ですが、送り仮名を含めて正しく読める方は少ないのではないでしょうか？気になる正解は……「なぞらえる」でした！「準える」とは、ある物事を、それと共通点のある別の物事に見立てることを意味します。また、既存のものをお手本にして、それに似せて作るという意味や、同等のものとして扱うという