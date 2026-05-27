雲南省昆明市にある木水花野生キノコ取引センターで、ライブ配信でキノコを販売する業者。（昆明＝新華社記者／王賢思）【新華社昆明5月27日】中国雲南省では5月に入って以来、野生のキノコが市場に出回るようになっている。昆明市にある木水花野生キノコ取引センターには、オオシロアリタケやヤマドリタケ（ポルチーニ）など旬のキノコが所狭しと並んでいる。同センター市場部責任者の翟占世（てき・せんせい）氏によると