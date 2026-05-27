1990年代前半に一世を風靡（ふうび）した桜樹ルイ(57)が27日までに自身のインスタグラムを更新。お気に入りのローション＆ソープを手にしたスマイル・ショットを公開した。「こんにちは最近使い始めた、ボーテデュサエ」と現在、使っているボディーケア＆フレグランスブランドのボディーミルクを手にした写真などをアップ。「アロマティックな香りと高い保湿力で人気なの。ボディーローションは、容器がコロッとしてて可愛