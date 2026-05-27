ベトナム戦争×恐竜という前代未聞の組み合わせが話題の映画『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』（8月7日公開）の場面写真と30秒予告映像が解禁された。SNSでは「#突如恐竜参戦」のミームも話題を呼んでいる。【動画】『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』30秒予告映像本作は、1968年のベトナム戦争下を舞台にしたサバイバルアクション超大作。密林で特殊任務中に消息を絶った米軍グリーンベレー“毒ヘビ部隊”の捜索へ向かったハ