鹿児島県では朝から局地的に非常に激しい雨が降っていて線状降水帯が発生するおそれがあります。前線や低気圧の影響で、鹿児島県内では局地的に非常に激しい雨が降っていて、1時間の降水量は南大隅町で73.0ミリ、枕崎市で54.5ミリを観測しました。鹿児島県内では夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。雨の中心はこのあと種子島や奄美地方にうつり夜にかけて非常に激しい雨が降り続く見込みです。28日朝までに予想され