俳優の三田村邦彦（72）が27日までにXを更新。巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18）に対する暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）された問題を受け、私見を述べた。三田村は「巨人阿部監督この件は警察で逮捕が妥当だったのかしっかり検証してほしい！」と言及。「子供の喧嘩を止めただけ？かどうかも第三者はわからないので検証結果を報告する義務があると思います。『前監督』とするのが正し