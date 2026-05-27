タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が127日、自身のインスタグラムを更新。イギリス留学中の四男の卒業式に出席したことを報告した。中山とともに四男が留学するロンドンを訪れていることを明かしていた白城。「タァーさんの#卒業式」と夫婦で卒業式に参列したことを報告し、四男とのハグショットなどをアップ。そのうえで「Artを専攻していて最後の学期も作品作りに励みました」