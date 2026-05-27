「ホワイトソックス３−５ツインズ」（２６日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２点を追う八回に同点の１９号２ランを放った。直前にチャンスメークしたのはメジャーに昇格したばかりの西田陸浮内野手。日本人コンビの同点劇に本拠地は熱狂に包まれた。八回先頭の第３打席に入った西田。難敵のツインズ・ライアンが投じたカウント１ストライクからの２球目、内角高めのスイーパーを執念で左前に落とした。初回