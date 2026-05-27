お笑いコンビ、すゑひろがりずの三島達矢（43）が、27日に自身のXを更新。右目の白内障手術をしたことを報告した。三島は右目に眼帯をした写真を掲載し「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」とつづった。そして「原因はアトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした。患部ぼやかすのまじ勘弁して、、」と心境を語った。仕事復帰について「手術時間も短く無事に